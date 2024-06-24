「兩公婆」俘虜日韓粉絲 金秀賢金智媛分頭吸金 鬥出冧招

早前在熱播劇中扮演夫婦的韓國男神金秀賢與金智媛，前日分頭於日、韓兩地舉行見面會吸金，鬥耍冧招，金秀賢苦練日文歌兼花式派心冧日迷，「老婆」則大晒舞藝，惹起全場尖叫！

金秀賢繼神劇《來自星星的你》後，相隔10年再挾人氣劇《淚之女王》熱潮舉行日本見面會，人氣不減。他於前、昨兩天在橫濱展開兩場演出，每場招待逾萬人，全場爆滿。除了與日迷分享拍攝《淚》劇的幕後花絮，他又大展歌喉，獻唱《淚》劇歌曲及3首英文歌，又特地苦練兩首日文歌，其中一首是日本男歌手米津玄師的Hit歌《Lemon》，另一首則是近藤真彥於1981年推出的經典金曲《悠然銀光中》，誠意十足，其日語發音標準，加上唱功不俗，贏得全場熱烈歡呼。

拋波玩花臣 為拉近與觀眾的距離，金秀賢坐上升降的花車，跟四方八面的粉絲揮手，又準備了波波拋給觀眾；後半部設有粉絲福利時段的Photo Time環節，金秀賢花式派心，讓粉絲盡情拍照，全場氣氛High爆。

至於「老婆」金智媛前日在首爾舉行《Be My One》見面會，甫開場便大晒舞藝，以型格中性打扮上陣，跳唱男團2PM的《My House》一曲，為粉絲送上驚喜。她又即場挑戰當地至Hit的「貓咪在結冰的漢江上行走」賣萌手勢，以及自彈結他獻唱了一小段英文歌《Close To You》，展示演技以外的才藝！