暢所欲玄：人肉提款機

當一個人走霉運時，頭腦自然不夠清醒，往往被坊間一些「高手」有機可乘，藉着你的空虛無助，不知何去何從的時候，打着宗教信仰的旗幟，利用自己的騙人伎倆來俘虜信眾，他們盲目地追隨，並不斷奉獻金錢，其收入比看風水批命更要豐厚呢？在這裏，不禁要反問這些人得到了甚麼？馬上發財？美好姻緣？健康長壽？有否真正去了解那些「高人」的傳承？

在香港，甚麼人都有，而宗教錢最好賺，只要懂得包裝，多做宣傳，甚至自稱再生佛陀也會有人信。當然，大家都明白，一個心眼不好的人，下場往往很慘，但由於這類「高人」太容易賺錢了，所以這些人怎樣叫都叫不醒。再看看這些人從不做任何善事，就算有都是用來作宣傳的代價。古往今來，心眼不好的人，從來不得善終，縱然有頂級財富，家不成家，最後臥病在床，孤獨終老。至於被迷惑的信眾，不知不覺做了這些「高人」的人肉提款機。

佛家口中有所謂貪、嗔、癡、慢、疑，疑是最毒的，當你常常對別人有疑心，就會錯失好多機會。

善良本無錯，保護不了自己就不對了，不要被別人牽着鼻子走，否則誰也救不到你，因自以為是，甚麼都不是。

堪輿學者元海