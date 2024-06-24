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游學修鬧完交重建關係
藝人游學修、蘇致豪、許賢昨日出席活動，談到游學修開設的頻道近日取消關注吳家忻，游學修表示向來沒關注對方，澄清無不和，許賢就爆Tyson Yoshi取消家忻關注可能是鬧交：「我哋三個都會鬧交好正常，不過關係修補建立再修補，我諗佢哋係呢個階段。」
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