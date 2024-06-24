6月24日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月24日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
王麗嘉接力 晒Big爆身材
名模馬詩慧日前罕有網晒三點式水着照，一向保養得宜的她，身材勁Fit，惹來網民心心眼，她的女兒王麗嘉隨即接棒Po出海棠春睡靚甫士作聲援，相中的王麗嘉頭頂有暗影，她留言指媽媽提醒她曬太陽後會變「斑馬紋」。而最有趣的是2人穿着差不多款式的彩色比堅尼，隔空晒性感母女裝，可見感情極好。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240624-0624_00282_063/王麗嘉接力--晒Big爆身材
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc