王麗嘉接力 晒Big爆身材

名模馬詩慧日前罕有網晒三點式水着照，一向保養得宜的她，身材勁Fit，惹來網民心心眼，她的女兒王麗嘉隨即接棒Po出海棠春睡靚甫士作聲援，相中的王麗嘉頭頂有暗影，她留言指媽媽提醒她曬太陽後會變「斑馬紋」。而最有趣的是2人穿着差不多款式的彩色比堅尼，隔空晒性感母女裝，可見感情極好。