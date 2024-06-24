侯佩岑首爾街拍 長腿夠殺

台灣藝人侯佩岑雖然已是兩子之母，依然保養有道，早前於社交網晒出一輯靚相，身材Fit到上熱搜，認真犀利。而日前她去了韓國首爾旅遊，上載的街拍照一樣冇失手，戴黑色Cap帽和穿着黑色貼身短裙，一雙「光管腳」成為焦點，引來不少網友留言激讚：「裙子好看，鞋子好看，還是姐姐最好看！」