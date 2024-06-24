騷肌點到即止 魏浚笙舞鬥Edan 腳軟企唔穩

前晚男神魏浚笙在音樂會上越級向Edan挑機，由跳舞鬥到露點，最後成功憑天然呆獲讚。而Edan回應MIRROR隊友Frankie陷一腳踏兩船風波時唉聲嘆氣，但相信對方能夠處理到。

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）前晚聯同男星魏浚笙（Jeffrey）、歌手邱彥筒（Marf）和陳凱詠（Jace）在亞博舉行拉闊音樂會，Edan妹妹「小如豬」亦有捧場。音樂會上Jeffrey西裝內裏真空上陣，罕有淺露胸肌，但嫌冇腹肌而拒絕除衫，最後只露點贈興，而Edan就西裝內襯魚網衫，跳唱時展現結實胸肌透點，同樣搶鏡。Jeffrey和Edan鬥跳郭富城的《唱這歌》，但擺出招牌金雞獨立姿勢時卻腳軟站不隱，場面搞笑，之後再跳唱古天樂的《今期流行》，娛樂性十足。

Jeffrey在台上多謝觀眾支持時一度感觸哽咽，事後表示好感動，Edan認為Jeffrey第一次上大舞台不容易，讚他勤力練舞，到法國巴黎工作時亦有抽空練習。Jeffrey直指跳唱很難，表演時也心慌。

對Frankie風波唉聲嘆氣 Edan希望大家看到他們的青春火花，又在台上寸現年30歲的Jace年紀大，他指純粹搞笑，Jace即「訓示」他要尊重長輩。另外，提到MIRROR成員Frankie的圈外女友Christy被爆感情關係複雜？Edan聞言先唉了一聲，稱局外人不清楚，對再有指Frankie與前度未散時已約Christy去主題公園，疑似一腳踏兩船，Edan聞言感愕然，但希望大家給予時間他慢慢處理，認為日後Frankie和捲入風波的另一隊友AK一起工作也不會感尷尬。而Marf與Jace台上比舞鬥性感，Marf透露男友Locker及母親有捧場，但男友並非首次「見家長」。