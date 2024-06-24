蘇韻姿開腔呼冤 遲到者另有其人

前無綫小花蘇韻姿早年被指衰遲到兼推卸責任，因而被踢出《愛．回家之開心速遞》，封口多時的她離巢後終於大爆發，呻當年慘被老屈，更揭穿另有內情，不再啞忍。

蘇韻姿被飛出劇組後，一直未有正面回應遲到一事，日前她亮相網台節目《潮流King》，接受主持莫家淦、潘梓鋒及吳雲甫訪問時，就終於開腔大反擊，否認自己紀律有問題：「梗係有唔開心，自己一直好努力做好呢份工，合作過嘅人都知我唔會擺阿姐款、唔會搞是非，所以都好無奈，最離譜傳到話我用粗口鬧珍姐。」

講到被指為遲到慣犯，她就強調：「我拍咗6年，遲1、2次點都會有，但如果真係遲得咁緊要，就一早冇得拍咁耐啦！我覺得有啲無辜，自己講嘢唔叻唔識澄清，驚答完會畀人扭曲，同埋公司教落我哋唔答，所以就一直冇回應，點知就變咗默認。」

中文欠佳惹誤會 蘇韻姿又大爆曾有另一演員遲到，結果她慘食死貓：「試過有第二個演員遲到，咁我係坐公司車去現場，但要等埋佢化妝先出車，結果有同事現場見唔到我，就話我遲到，可能大家又錫嗰位同事多啲，就入晒我數。自己又唔想篤人出嚟，慢慢就可能有咗個壞印象。」她又表示自己中文不好，可能言語上造成誤會，令人以為她態度差，相當委屈。