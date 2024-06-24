領軍開騷出動「愛夫堅」 周吉佩擺老婆上台舞嚟舞去

李佳舞姿性感問准老公

周吉佩稱3位太太是限定女團「愛夫堅」：「因為真係好愛夫及好堅。」問到請太太上台是誰人主意？他說：「大家嘅構思，今次嘅突破係唔使我哋出手，佢哋係其他人都請唔到嘅嘉賓。」他坦言太太花了很長時間挑選舞衣及減肥。顏志恒自言在家中有為太太惡補舞步，而魏嘉信則指太太以前是學校舞蹈社成員，又謂自己回到後台時感動到眼濕濕。雖然3人讚太太可組成女團出道，但顏志恒直言不會叫太太參加《中》第三季：「因為佢依家做緊嘅嘢，我做唔到。」提到魏嘉信在台上騷肌，他稱花了兩個月操練，問到何不連外套也脫掉？他說：「我好怕醜，游水都會着衫。」他指該環節由監製安排，他曾提議以表演樂器代替但被拒。