領軍開騷出動「愛夫堅」 周吉佩擺老婆上台舞嚟舞去
《中年》歌手周吉佩、顏志恒及魏嘉信前晚在演唱會中施奇招，與太太同台勁舞搶Fo，周吉佩笑言3位人妻是限定女團「愛夫堅」，誇讚她們可原地出道。
《中年好聲音》歌手周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀、林鉫徫、丁文俊及魏嘉信前晚在旺角舉行《一班好聲音「十」力無限演唱會》，演唱會以突破為主題，3位「愛妻號」周吉佩、顏志恒及魏嘉信與太太同台跳唱《忘情森巴舞》掀高潮，而魏嘉信又與丁文俊組成「爆肌組合」，3位女將龍婷、支嚳儀及李佳則大展舞技。另外，《中年好聲音2》古淖文、譚輝智、顏米羔及黃劍文擔任表演嘉賓，然而合唱《廣播道Fans殺人事件》時，除古淖文外，其他3人嚴重甩嘴。
李佳舞姿性感問准老公
周吉佩稱3位太太是限定女團「愛夫堅」：「因為真係好愛夫及好堅。」問到請太太上台是誰人主意？他說：「大家嘅構思，今次嘅突破係唔使我哋出手，佢哋係其他人都請唔到嘅嘉賓。」他坦言太太花了很長時間挑選舞衣及減肥。顏志恒自言在家中有為太太惡補舞步，而魏嘉信則指太太以前是學校舞蹈社成員，又謂自己回到後台時感動到眼濕濕。雖然3人讚太太可組成女團出道，但顏志恒直言不會叫太太參加《中》第三季：「因為佢依家做緊嘅嘢，我做唔到。」提到魏嘉信在台上騷肌，他稱花了兩個月操練，問到何不連外套也脫掉？他說：「我好怕醜，游水都會着衫。」他指該環節由監製安排，他曾提議以表演樂器代替但被拒。
至於支嚳儀透露為練舞一星期瘦了5磅，揚言下次可向更高難度挑戰。而李佳稱由於舞姿性感，事前有問准老公，她前晚聲線略沙啞，她解釋可能太疲累。問到下次開騷可會倣效男生們與另一半同台演出？兩人稱可考慮親子表演。
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