中娛星動：女神慘受負評 劉亦菲咀唔停 網民喊罷睇

內地女星劉亦菲主演的新劇《玫瑰的故事》被批「過分甜蜜」，短短4集內與飾演初戀的彭冠英接吻27次，不少觀眾直斥「太過鹹濕」兼露骨，揚言要棄劇。

劉亦菲早年憑劇集《神鵰俠侶》演小龍女一角爆紅，清新脫俗的氣質與美貌，被封為「神仙姐姐」。近期她的新劇《玫瑰的故事》一播出便取得超高收視，但她與飾演初戀的彭冠英被批吻戲過多，有觀眾細數2人在短短4集已經有27次接吻戲，認為太鹹濕、露骨且「與原著有所出入」，紛紛表示想棄劇。

一句話平息爭議 《玫》劇改編自同名小說，劉亦菲飾演女主角「黃亦玫」，播出後劇情引發熱烈討論，不少人認為劇中親密戲實在太多，兒童不宜，指劇中劉亦菲與彭冠英親個不停，無論劇情走向、場合，到最後總是會情不自禁的擁吻，連吵架都是用親吻的方式安撫對方，實在是不能接受。然而，針對觀眾對於吻戲過於頻繁的反應，編劇李瀟回應：「我想說，寫的不是我的、你的初戀，不是張三的也不是李四的，是玫瑰的，這一對都擁有『大殺器』的金童玉女，除了趣味、知識相當，身體上也一定非常配合，互相吸引。」一句「是玫瑰的初戀」逆轉負評，獲得許多網友表示認同。

另外，近日有網友晒出在歐洲偶遇劉亦菲媽媽的照片，劉媽媽身穿碎花洋裝、五官精緻，散發優雅氣質，網友驚嘆：「基因未免太強大，這是快70歲的劉亦菲媽媽？我不敢相信。」不過劉亦菲曾說自己是「全家最醜」，許多網友認為她是謙虛，從童年照可見她精靈可愛。