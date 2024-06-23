中文台節目表 翡翠台

8:30 勇者鬥惡龍達伊的大冒險

9:30 橘色榮耀！

10:00 闇影詩章

10:30 問問Master Joe

11:00 講清講楚

11:30 一屋老友去旅行及宣傳易

12:00 阿爺廚房

1:00 午間新聞

1:15 娛樂大家

2:20 Do姐再Shopping

3:20 甜心先生

3:55 勁歌推介

4:00 多啦A夢

4:30 Hands Up

5:00 爆旋陀螺X

5:30 櫻桃小丸子

6:00 甲骨王朝

6:30 六點半新聞報道

6:55 天氣報告

7:00 星期日檔案

7:30 警聲百二秒Ⅱ

7:35 東張西望

8:00 愛．回家之開心速遞

8:30 福祿壽訓練學院

9:30 一路繁花

10:00 去到邊食到邊

10:30 J Music

11:15 晚間新聞

11:30 天氣報告

11:35 戀愛自由式

1:35 宣傳易

1:40 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

