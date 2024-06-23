首爾見面會門票炒貴百倍 邊佑錫粉絲集體受騙 慘被性騷擾

憑「善宰」一角爆紅的韓星邊佑錫，目前正展開巡迴見面會，其首爾站門票更被炒貴100倍，有逾百名粉絲在網上求票時遭詐騙，涉及金額達50萬港元，甚至有受害者被詐騙犯傳送不雅照性騷擾！

挾韓劇《背著善宰跑》熱爆海外的男星邊佑錫，本月初起展開首次亞洲巡迴見面會，並將於下月6及7日在首爾演出兩場，合共招待約9,000人。門票開售後遭秒殺，原價約433港元的門票隨即被炒貴10至100倍，有賣家開價4,220港元甚至50,000港元亦不乏人問津。不過，大批粉絲在網上求票時慘遭詐騙，受害者多達110人，涉及金額高逾50萬港元，有受害人稱匯款給賣家後，對方失聯，甚至有詐騙犯得逞後，將自己身體某部位的不雅照及淫片傳送給受害者並「贈興」說：「就用這個達成和解吧！」

繼台北及曼谷之後，邊佑錫昨日移師菲律賓馬尼拉展開亞巡見面會第3站。前日飛抵當地的他，獲大批菲迷接機。他之後舉行記者會，親自將鮮花送給到場的所有記者，獲傳媒大讚親民！首度到訪馬尼拉的他，坦言當初拍攝《背》劇時沒想過會因此爆紅，自言希望有機會再參演浪漫愛情劇，又預告很快會有下部作品的消息公布。

金惠允隨劇組泰國慶功 此外，邊佑錫與拍檔金惠允在劇集播畢後，各自為雜誌拍攝寫真。金惠允早前到峇里島為雜誌取景，示範各款夏日新裝，散發少女味，至於模特兒出身的邊佑錫則展示夏日男神的時尚氣息。他因工作未能參與《背》劇劇組的布吉島慶功之旅，金惠允則瘋狂上載與劇組於當地大擦美食的合照。