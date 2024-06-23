林允「帥氣圖」賀壽 周星馳遇上Avantgardey 未跳舞先投降

影星周星馳昨日牛一，為了搞搞新意思，他特別於社交平台甫出一段與日本人氣女子舞團Avantgardey「共舞」的短片，片中周星馳原本想以古天樂《今期流行》之經典舞姿會友，怎料最終被舞團以《燒雞翼》舞步搶Fo，他只好無奈舉手投降，乖乖做觀眾睇表演，並於網上留言：「小弟做足準備以舞會友@avantgardey，打算走在潮流尖端，原來只在潮流側邊，今期流行，已經是上期流行……」

顏值被忽略

除了獲Avantgardey跳舞賀壽，前「星女郎」林允每年都會第一時間於社交網送上祝福，今年亦不例外，她於社交平台上載多張周星馳年輕時期的照片，表示聽到曾有人說過一句：「很多人都因為星爺的搞笑而忽略了他的顏值」，令她覺得甚有道理，所以就搜羅多張周星馳的帥照給大家欣賞：「希望大家時刻記得周星星大帥哥。」不少網民亦有為周星馳送上生日祝福，同時大讚林允很有心思！