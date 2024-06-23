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蔡瑞雪大變髮 重返學生時代
蔡瑞雪的清純臉蛋與惹火身材形成反差。
台灣女星蔡瑞雪向來以All Back造型示人，日前卻來個大變髮，在社交網晒出多張剪了空氣劉海的街拍靚相。只見她穿上小背心襯牛仔褲，大騷結實川字肌及香肩，新髮型更令她增添一份青澀的學生妹感覺，加上對鏡頭展露甜美笑容，難怪冧暈萬千粉絲。
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