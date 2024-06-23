獨家訪問：男仔頭 難過電 戴祖儀自爆做過「女兵」 拍拖唔講道理

近來努力收身的戴祖儀愈來愈索，直言性格男仔頭，不容易過電，更自揭曾做過「女兵」的慘痛經歷，希望今年能成功脫單，並開出擇偶條件！

無綫小花戴祖儀近日努力操弗，練出凹凸有致的身材，甚有異性緣的她自爆去年有洋漢追求，兩人嘗試接觸，但對方卻經常「失蹤」，還直言自己向來認真對待感情，不愛收兵，笑言今次可能被當「女兵」，她表示：「佢得閒就出現，又會突然消失，令我覺得好辛苦，我會諗佢對我冇興趣？還是另有對象？會諗太多，變成壓力，之後就冇再聯絡了。（可能佢收你做兵？）我都覺，我仲畀咗演唱會飛佢添！仲唔係女兵？好可憐！」還表示為此傷心了幾個月。

而祖儀自言性格好，具備男生喜歡的特質：「我鍾意做運動、打波、行山、打機和買模型，最唔鍾意行街、睇戲、食飯，食燭光晚餐我會恰眼瞓。」坦言自己可能被視為「好兄弟」而不過電。

上山下海拍MV 談到擇偶要求時，祖儀表示有一個重要條件：「我激動時千祈唔好同我講道理，因為就算你幾啱，我都聽唔入耳。」亦直言抗拒與圈中人拍拖，因為不能忍受男友跟其他女生拍親熱戲：「我認我好老土，話唔介意係假，我只係誠實，哈哈！」另外，祖儀的新歌《全集中呼吸》於近日上架，MV中她上山下海，甚至濕身演出，祖儀透露當時乃2月天氣很冷，但因畫面甚具美感，亦感覺值得。