與周文健合作無間 劉青雲恨拍喜劇 唔敢Chok過吳鎮宇

影帝劉青雲昨日現身戲院謝票，講到他與吳鎮宇在戲裏戲外都唇槍舌劍，青雲則大爆鎮宇不怕別人演技更勝一籌，只會介意別人比他帥氣。

影帝劉青雲、周文健及楊偉倫等到戲院為電影《談判專家》進行謝票，現場觀眾反應熱烈。談到與周文健相隔31年再合作，青雲表示當年搭檔很開心，笑指對方雖身形高大，但為人非常友善，自己經常「欺負」他：「同佢拍戲我成日都忍唔到笑，冇乜邊個可以氹到我開心。」

記者提議兩人下次可以合拍喜劇，即獲雙方贊成，青雲坦言：「我都想拍喜劇，因為都拍咗好長時間嚴肅戲，而且成個世界好似愈來愈嚴肅。（想同邊個合作？）同番今次嘅班底囉，拍個搞笑版嘅《談判專家》。」周文健又指在片場見到青雲與鎮宇交談也很搞笑：「佢哋好似打乒乓波咁，你來我往接得好快。」青雲聞言即接口說：「唔熟就唔會插佢，鎮宇好笑啲，佢最好笑係，你啲戲好過佢，佢唔介意，但你唔好靚仔同Chok過佢。」

票房口碑皆不俗 談及電影票房達1,100萬，兩人均大感開心，青雲直言：「其實我冇特別諗票房幾多，但好多朋友睇完都話OK。（太太對你有咩評價？）佢話OK啦！」

至於楊偉倫於片中的造型被指和電影《九龍城寨之圍城》中劉俊謙的角色「信一」相似，他笑言現在大家都叫他做「信二」：「我都想似佢咁靚仔、有型，個髮型似已經好滿足。」還自爆一直將劉青雲視作男神，提到青雲想原班人馬拍喜劇，楊偉倫即舉手和議：「我好鍾意睇青雲嘅笑片，佢有套經典電影我都睇咗好多次。」