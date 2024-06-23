娛圈單打：小天后有毛有翼 增籌碼提高叫價

小天后炎明熹（Gigi）最近再次傳出離巢消息。有指她跟TVB合約即將到期，惟至今仍未動筆簽約，其社交網聯絡資訊亦未有寫上無綫經理人，甚至傳出今日舉行的《十大中文金曲頒獎典禮》，也因被大台雪藏而缺席，益發令離巢傳聞疑幻似真。

嗱，經理人回答得非常玄妙：「每段商業關係都有一個合約期限，暫時只可說，公司仍然長時間同Gigi有合作關係」，其後TVB正式表示：「傳聞非事實」。之不過，Gigi本尊始終未有開腔，加上不會參演After Class 7月舉行的演唱會，似乎事不尋常，唔通小天后有毛有翼，打算起飛腳？

即係咁，Gigi自勝出《聲夢傳奇》後萬千寵愛在一身，TVB錫到佢燶，機會不斷，尤其與內地合作的《聲生不息》，Gigi因為有份參演，在內地人氣急升，財源滾滾。若然羽翼已豐即刻離棄大台，難免予人反骨之感。

再講另一個現實問題。雖然現已踏入良政善治新時代，但你話社會冇分藍黃就假。藍絲比較支持TVB係不爭的事實，而Gigi的基本盤，亦肯定以藍絲居多。家陣不過傳出離巢消息啫，一眾黃絲已經幸災樂禍咁款，一旦傳聞成真，Gigi隨時兩面不是人。

所以呢，起飛腳未必係真，但Gigi已經大個女，又有足夠知名度，約滿之後轉換另一種合作方式，提高叫價，爭取更大自由度，可能性更大。畢竟作為歌手，肯定想喺更多平台曝光，何況年輕人對世界充滿好奇，Gigi想喺隔籬台亮相，跟更多不同音樂人合作，絕對不足為奇！