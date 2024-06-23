姜濤為Fans護航 無懼戀情「趕客」

姜濤昨日在馬拉松活動上「乾煎」兩小時後全身盡濕，但仍力撐被指在巴黎失禮人的「姜糖」，但講到隊友Frankie與Anson Kong的爭女傳聞，他一律避重就輕，以免火上加油。

姜濤昨日出席馬場舉行的慈善馬拉松活動，在酷熱天氣下，他的腋下及背脊全濕，期間不停口噏噏嗌熱，被讚身體好未有熱暈，他說：「冇暈呀！不過大家都小心。」談及與隊友Anson Lo的巴黎之旅，有指「姜神」粉絲用櫈仔霸位又大叫，行為有失禮之嫌，他Man爆為「姜糖」（Fans暱稱）護航：「係好多人嘅Fans，冇留意係邊個嘅Fans，嗰度太多唔同嘅Fans。（太大聲影響人？）冇留意到，因為我好專心參加Fashion Show。」

避談「爭女」是非 對於隊友Frankie（皮皮）與女友Christy的爆料愈爆愈大鑊，皮皮疑出軌，Anson Kong（AK）又被指爭女，姜濤直認有留意，但隊友感情事不便評論：「有關心隊員，但覺得應該畀空間對方。唔認識Christy，對佢沒有印象，同Anson Lo搭飛機都係食同瞓，冇講Frankie啲嘢。」又指有信心事件不會影響友情。問到AK是否經常搭訕女生？他表示不知亦不評論，而他將來拍拖，會視乎女友意願而選擇是否公開，覺得「姜糖」愛他的音樂，不會受其私事影響。

姜濤對皮皮與AK不願多談，但講到「大表哥」Stanley即放鬆心情，笑言自己太高調，所以對方才公開表明結婚時不會邀請他做兄弟，相信只是「隨口噏」，他會祝福對方。問可會祝福Frankie？他只說：「畀空間佢啦！」

陪在姜濤身邊的經理人花姐，被問到上載燒雞照表示「好食，但難handle」似有弦外之音，她笑說：「經常同MIRROR討論食嘢感受。（借貼文教導成員？）呢啲要智者先做到，我唔係。（係咪明就明？）係，但我冇特別意思，純粹講到隻雞好難Handle。」