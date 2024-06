41歲的倉木麻衣穿上牛仔短身上衣,大晒小蠻腰,凍齡外貌與身材跟出道時沒有分別。她即場大唱名曲《Secret of my heart》以及兩首新歌《Forever for you》和《You & I》,令現場歌迷十分興奮。