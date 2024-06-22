粉絲狂Loop嗌未夠喉 孖徐仁國再續「基」情 安宰賢谷底反彈

離婚4年的韓星安宰賢，與男星徐仁國相隔12年再合拍MV大玩BL，視頻上架1日便喪吸200萬點擊，令安宰賢成功由谷底反彈，不少網民嫌未夠喉，要求兩人合作拍BL劇續緣！

憑神劇《來自星星的你》走紅的男星安宰賢，4年前與女星具慧善離婚後，事業陷入低谷，去年他主演的周末劇《真的出現了！》播映期間零熱度，早前亮相綜藝節目《我獨自生活》亦同樣反應一般，直至近日終迎來轉機。

安宰賢曾於2012年與韓劇《請回答1997》的男星徐仁國搭檔，為男歌手K.will的歌曲《Please don't...》擔任MV男主角。MV內容講述徐仁國暗戀安宰賢，但安宰賢卻與多順結婚，留下徐仁國獨自在車上痛哭。K.will前日推出新歌《All The Way》，相隔12年再邀兩男合演MV，日前率先公開的預告片中，徐仁國趁安宰賢睡着時想偷吻他，粉絲期待兩人上演大團圓結局。

歌曲MV前日正式上架，講述兩男相隔多時在喪禮上重逢，一起飲酒聊天，安宰賢透露自己已離婚，徐仁國之後便在行人隧道中示愛：「我一直有未說的話，可以擁抱你嗎？」之後他肉緊抱着安宰賢，但MV的結尾卻是安宰賢獨自站在徐仁國的靈堂遺照前，令大批粉絲感到震驚和傷心，紛紛表示希望兩人再拍續集，又提議安宰賢學熱爆劇《背著善宰跑》一樣，用手錶回到過去救徐仁國，亦有網民不滿MV沒有出現預告片中兩人準備錫錫的一幕。

具慧善攻讀碩士 MV上架後熱爆網，大批粉絲為拆解情節而狂Loop，短短1日點擊已衝破200萬，不少網民嫌6分鐘的MV未夠喉，留言促兩人合拍BL劇延續「基」情，就連串流平台亦趁機抽水，上載兩人各自主演的劇集照片，劇迷隨即起哄要求平台為2人開拍BL劇，笑言保證有收視。

另一邊廂，現年39歲的具慧善失婚後寄情學業，繼今年2月在韓國成均館大學畢業後，前日在社交網展示收到KAIST（韓國科學技術院）的碩士錄取通知書。