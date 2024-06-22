暢所欲玄：淺談巨蟹座

6月底，太陽進入巨蟹座，接下來講講這個星座的性格特點。

1.非常敏感：

巨蟹座的人能夠敏銳地感受到周圍的氛圍和他人的情緒。這種敏感性使他們能夠更好地與他人建立情感連結，但同時容易受到情緒波動影響，可能會因為他人的情緒而感到沮喪或悲傷，需要適當的情感支持和理解。

2.重視家庭：

巨蟹座的人是家庭的守護者和支持者，家庭對於他們來說是一個重要的避風港，希望在家中創造一個溫暖和諧的環境。巨蟹座的人會盡力照顧家人的需要，願意為了家人的幸福而努力。

3.具有強烈的保護欲：

巨蟹座的人具有強烈的保護欲，希望保護自己和身邊人，願意為他們提供安全和支持。他們是非常好的聆聽者和解決問題的人，能夠給予他人安全感和幫助。當他們看到身邊人受到傷害或困難時，會毫不猶豫站出來，提供所需的支持。

4.情緒善變：

情緒的變化是很常見，他們可能會在不同情境下表現出不同情緒，從歡樂到悲傷，從激動到沮喪。這種善變的性格使他們有時顯得情緒化，需要一些時間來調整情緒。

占星師Scorpio