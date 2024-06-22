那英演唱 被批零驚喜

歌手那英近日在內地歌唱節目《歌手2024》獻唱台灣歌手童安格的《忘不了》。節目播出後，加拿大聲樂老師Rozette直指那英的表現平平無奇：「每次聽那英表演都會覺得無聊，沒甚麼驚喜出現。」還表示那英是音色獨特的歌手，但總在選歌上過於局限自己，只會選擇能力範圍內的歌曲，因此無法帶給觀眾驚喜。