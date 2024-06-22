娜扎楊迪撞樣 人臉識別分不清？

新疆美女娜扎近日亮相綜藝節目《旅行任意門》，期間同場男星楊迪拿出手機讓她幫忙影相，娜扎接過後順利解鎖，楊迪一臉驚慌追問她是如何做到的，並笑言是因為兩人過於相似，手機才會將娜扎錯認為自己，場面爆笑。不過有網民估計是楊迪拿出手機時按到指紋解鎖，所以交到娜扎手中後已順利開鎖。