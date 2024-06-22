為柯震東慶生 葉舒華掀脫粉潮

台灣男星柯震東於本月18日迎來33歲生日，圈中人為他舉行生日派對，當中包括金馬影后賈靜雯、主持陶晶瑩及韓國人氣女團(G)I-DLE台灣成員葉舒華等。內地粉絲認為葉舒華不應該與有涉毒前科的柯震東聚餐，並將此事上升至政治立場，令不少歌迷脫粉，「葉舒華脫粉」詞條一度登上網上熱搜首位。