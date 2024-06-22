獨家訪問：單飛獲COLLAR隊友獻計 芯駖樂見女團輩出 望與Twins過招
女團COLLAR成員芯駖繼Marf及Winka後，成為隊中第3位推出單飛歌曲的成員，頭炮作《SPYLING》以其擅長的跳唱為曲風，首出單飛歌的芯駖坦言心情興奮又緊張：「聽到首歌覺得時機到咗，好有節拍感同畫面，係一個緣分。（之前見到Marf同Winka出單飛歌，會唔會好羨慕？）我哋互相支持，最主要係自己準備好，上年一定唔係好時機。（覺唔覺得公司偏心你？）唔會，每個人都有機會出歌，而且每個人有唔同機會，有人拍劇，有人拍綜藝。」還指隊友對她出歌大表支持，給予不少意見：「我有選擇困難症，我嘅Cover Photo都係由佢哋揀。」
入行冇偶包
新歌講述每個人在生活中都猶如間諜，要偽裝自己免被他人看透，問到入行後會否有更多偽裝？芯駖覺得剛好相反：「因為我係真人選秀出身，大家都知道我素人嘅時候係點，冇化妝嘅樣、黑圖都出過晒。（冇偶包？）真係冇乜，我發覺啲人係比較鍾意我做自己，我平時出街都唔會化妝。」
談到愈來愈多女團出道，芯駖認為是好事，彼此之間並非不能共處：「點解唔大家一齊做大個餅呢？等大家都知道廣東話歌都有跳唱，一齊共存，做到Win-win狀態。」還指不同女團之間的路線及曲風各異，最想跟前輩Cookies及Twins合作。
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