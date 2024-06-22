有百萬跑車接送 陳星妤上遊艇噴血演出

藝人陳星妤日前與陳浚霆在中環拍攝外景，除了主動獻吻，又被爆有多場泳衣戲，是新劇的性感擔當，難怪陳浚霆笑言「唔收錢都拍」！

視帝郭晉安、陳曉華、何依婷、羅子溢及何廣沛等擔演的無綫新劇《金式森林》日前已開拍，劇中飾演安仔兒子的陳浚霆暫時由處境劇《愛．回家之開心速遞》調出劇組，於《金》劇與陳星妤飾演夫婦。日前他們現身中環拍攝外景，陳浚霆親自駕駛奪目搶眼的百萬粉色跑車在中環街頭奔馳，趕住見太太陳星妤，星妤更在他的臉上送上香吻，拍攝時吸引大批途人圍觀，而星妤見到百萬跑車亦忍不住打卡留念。

2人之後接受節目訪問，陳浚霆透露新劇將會玩齊海、陸、空，星妤會穿火紅色泳衣登上遊艇，大晒白滑美腿，記者指泳裝未夠火辣時，她說：「我哋仲有保留，諗住劇集播出時再畀大家睇。」陳浚霆指星妤是「性感擔當」，笑言自己就算冇錢收都會拍：「因為實在太勁，我哋喺船上做咗好多唔同嘢，陳星妤亦做咗好多令人噴血嘅演出。」至於陳浚霆對於被質疑不會駕駛名車，他表示因車是租回來拍攝用，當時車主在場，所以有點壓力。

郭晉安投入拍劇 另外，安仔的前妻歐倩怡日前接受節目訪問後惹來負評，但無阻安仔專心投入工作，日前他跟陳曉華、莊子璇、何依婷等拍攝一場法庭戲，眾人在廠內等候時，監製林志華拍了一點花絮，見安仔搞鬼晒V，其他人聯同羅蘭都開心擺出心心手勢。