中娛星動：新劇嗒小鮮肉 傳婚變後首見人 陳妍希喊到面腫？

台灣女星陳妍希近日盛傳與內地男神陳曉離婚，昨日她出席新劇開鏡儀式，是婚變傳聞後首度現身，被指面腫像哭過。網民又翻出「雙陳」曾為內地一本時尚雜誌拍封面照，當中5對銀幕夫妻，有3對已經離婚，認真邪門。

陳妍希和陳曉結婚8年，屢傳婚變，近日更驚傳陳曉去年底已提出離婚，自願「淨身出戶」，而陳妍希一直潛水未有回應。昨日她現身新劇《狙擊蝴蝶》開鏡儀式，是傳婚變後首次見人，當日她穿着白色T恤襯短褲，打扮青春兼笑容滿面，但臉頰浮腫，被指感覺像哭過，狀態欠佳，令人心痛。

劇中她與內地小鮮肉周柯宇大玩姊弟戀，跟現實中的她和陳曉一樣，而最諷刺的是，陳妍希劇中角色離過婚。她昨日在社交網發文宣傳新作品，但沒有回應婚變傳聞，只分享多張與男主角的劇照，獲網民大讚是「最萌高身差」，看好這對姊弟戀CP。

影雜誌封面疑中「魔咒」 另外，有網民發現「雙陳」曾為內地一本時尚雜誌拍攝封面照，該雜誌曾以5對銀幕夫妻做封面人物，當中趙麗穎和馮紹峰、周迅和高聖遠及董子健和孫怡，這3對已經公開宣布離婚，剩下的陳妍希和陳曉，以及吳奇隆和劉詩詩屢傳婚變。網民直指雜誌是「離婚魔咒」，更有人寄語吳奇隆和劉詩詩「千萬要撐住」。