「姜神」返港齊封口 Stanley接力快閃巴黎 Edan跳唱成「魔」

男團MIRROR兩大人氣王姜濤與Anson Lo出席巴黎時裝周後，昨晨火速返港，有數名粉絲不聽勸告，走到粉絲區外等候。而另一位成員Stanley接力抵達巴黎睇騷，留港開工的Edan則化身惡魔，以破格Look推出跳唱歌。

姜濤與Anson Lo近日旋風式現身法國巴黎出席時裝周活動，2人昨日已回港，約10多名粉絲到場接機，機場保安以鐵欄設立粉絲區，惟數名粉絲未有聽從呼籲，選擇在粉絲區外等候。為公平起見，最終保安以高身屏風遮擋她們的視線。昨晨約6時20分，姜濤與Anson Lo在機場職員帶領下，經特別通道離開機場，2人先停步給在場傳媒拍照，並跟粉絲打招呼，不過未有回應記者提問，之後乘坐7人車離開。

把握時間影靚相 「姜神」返港後，Stanley接力應另一品牌邀請出席巴黎時裝周睇騷，他興奮大晒靚相，自言今次是他首次到巴黎及觀看時裝騷，可惜因時間關係來去匆匆，他笑言：「人哋兩日一夜快閃嘅係台灣，我係巴黎，搭飛機嘅時間仲耐過喺Paris嘅時間，但好開心！」

至於早前已快閃了一轉意大利的Edan，近日推出新歌《月光奏明曲 Moonlight Sonata in“E”minor》，他在MV中化身惡魔，造型破格。MV中不乏跳唱畫面，Edan直言非常難忘：「裏面好多長鏡頭跳舞場口，好似喺枱上面，或者喺王座上面，都係一Shot過跳舞。」