娛圈單打：兄弟變老襟 情場如戰場

正所謂，兄弟如手足，夫妻如衣服，不過現實中，為女死、為女亡更加常見。好似MIRROR 12子，分為上弦同下弦，當中Frankie（陳瑞輝）就被嘲為下弦之中的下弦。殊不知，呢位下弦近日忽然成為風頭躉，跟「膊頭有花」的另一成員AK（江熚生）平起平坐，皆因二人疑似變成襟兄弟！

話說Frankie前年跟舊女友分手後有新戀情，新阿嫂係身材火辣、曾參加《口罩小姐》比賽的Christy。後生細仔拍拖好正常啫，卻因為新阿嫂言行出位，加上AK牽涉其中，令呢段情被推到輿論風口浪尖！

Christy社交網充斥火辣性感照非常吸睛，但最惹火係其大膽言論，包括自認花心、見一個愛一個、愛做第三者搶人男友等，仲自爆被AK及Frankie力追，周旋於兩男之間！女方晒命揚言「AK係咁TEXT我」、「AK應該唔知我同皮皮（Frankie）咩關係」，簡直滿地花生碎。

即係咁，Christy有前有後，年輕熱情，的確係男人寵兒；後生女多人追，花心都唔係奇事，尤其Frankie同AK話晒都係明星，有明星爭自己喎，仲唔大吹特吹等幾時。之不過，其出位言行就惹來鏡粉非議，尤其「皮寶寶」直斥偶像食女品味低劣，令人失望，要脫粉咁話！

計本欄話齋，塞翁失馬，焉知非福。Frankie一直知名度偏低，面目模糊，卻因為今次食女事件而聲名大噪，人氣急升，未嘗唔係好事。至於AK，有指他憑歌寄意，借歌詞認錯，似乎係外界諗多咗。情場如戰場，又有乜對錯吖！