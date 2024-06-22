袁偉豪引全城追捕 朱晨麗享受捱打：好爽！

藝人陳山聰、袁偉豪和朱晨麗新劇拍得好甘，朱晨麗指打人之外更要捱打，竟笑言相當享受被打。山聰克服畏高，親身上陣由2樓瀡落街，袁偉豪則要在5度低溫下捱冷跳海。

陳山聰、袁偉豪（Ben）、朱晨麗、姚子羚及張振朗等昨日在將軍澳電視城出席無綫新劇《反黑英雄》記者會。陳山聰與朱晨麗劇中聯手追捕大奸角袁偉豪，打到飛起。朱晨麗劇中有幕要過肩摔大隻佬，相當硬朗，她笑言除了打人，也要捱打，還遭人以電線勒頸、打到飛起撞埋牆，面容扭曲，但她竟然表示：「好爽，打人就打得多，今次係第一次畀人打，畀人打都要講技術，要識卸力，唔係會內傷，自己都幾Enjoy畀人打，哈哈！」

Ben指劇集呈現港式暴力美學，有不少毆鬥及飛車場面，最深刻的一場戲是在尖東遭人追殺要跳海逃生，他說：「嗰日好凍，只係得5度，拍完跳海戲第2日都病咗發燒。」山聰則要由2樓瀡帆布落街進行追捕，他表示：「本身有畏高，雖然只係2、3樓高，仲有威吔，但係都驚。」

姚子羚張振朗神交 至於姚子羚與張振朗雖然曾在《包青天再起風雲》同劇拍攝，但沒有對手戲，今次是首度交手，一個扮演江湖大嫂，一個飾演踩界臥底，振朗笑言合作達成了其兒時夢想：「細個讀書睇《四葉草》覺得呢個女仔好靚，子羚係好多男仔心目中嘅幻想對象。」又指劇中2人沒有親熱戲，只有神交，但已滿足：「夠啦，希望下一次囉。」子羚笑言：「下一次等我咀你啦！」