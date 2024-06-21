「韓國人最Like歌手」排名出爐 NewJeans得後生歡心 砌低BLACK PINK

出道兩年的韓團NewJeans踢走熱爆全球的BLACK PINK，榮登「韓國人最Like女團」，昨日5女前往日本為當地出道騷作準備，因腳傷而從4月開始停工的成員Hyein終於歸隊！

韓國Gallup調查機構日前公布「韓國人最喜愛歌手」排行榜，擁有大批媽媽級粉絲的演歌界「人氣王」林英雄，擊敗歌影視三棲的女歌手IU空降第一位；天團防彈少年團（BTS）躋身三強，力壓第4位的國民歌手羅勳兒。

金秀賢撼贏車銀優 而前年出道的NewJeans因為在13至29歲年輕受訪群中贏得極高支持率，首度入榜即殺入第5位，取代掹車邊排第10位的BLACK PINK稱霸女團。此外，NewJeans將於今日推出單曲《Supernatural》強勢攻日，她們昨日出發，準備下周在東京巨蛋舉行的見面會，今年4月因練舞受傷的Hyein相隔兩個月歸隊，她將參與部分舞台演出。另外，BATTLEGROUNDS遊戲軟件早前推出與NewJeans聯乘的遊戲角色人物，當中竟有成員身穿泳裝的暴露造型，因隊中有未成年人，被網民炮轟將成員性商品化，遊戲商昨日發聲明道歉。

至於同期公布的「韓國人最喜愛演員」排名，挾熱播劇《淚之女王》再登事業高峰的金秀賢，撼贏南宮民及金智媛大熱登頂；早前於韓劇《美好世界》合作的車銀優與金南珠並列第4位。