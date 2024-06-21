暢所欲玄：文明的戰爭演義 右弼星

現在是下元九運，文明的世界，世界各地戰火處處。這是文明人的角度，還是蠻橫不講理。下元九運五行屬火，人類用火燒過的糧食作為食物，又用火的溫度，作出各式各樣的用具，火為人類帶來文明。

說卦傳云：離為火，為戈兵甲冑。九運配卦為離卦，而離卦是外陽內陰，甲冑必須內虛，才可穿在人身上。火是文明的起源，不同地區部落，有不同的文明。在不同的立場下，自然各說各的文明好，那有標準答案呢？可惜世人皆喜歡自己的認知，作標準答案。文明的戰爭，就是這樣發展。

風水巒頭的右弼星，多出現於山腳下的延伸，很難看見，或者只有少數的古墳外，基本上找不到。因為中國以農立國，山根下之地，容易開墾作農地，經歷這麼多年，現代的人，極難看到右弼星的山存在了。也許要到外國才可找到右弼星的山巒了。

北斗七星，右弼星在第六顆星，開陽的右方。在風水理氣上，是一個喜慶星，家庭添丁是喜慶，男女婚嫁是喜慶。九紫右弼喜慶星，是火紅色，大家由此可知，自古以來，紅色就是中國人的喜慶來源。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅