娛樂

郭雪芙等車 發呆露腿
台灣女星郭雪芙早前結束為期3個月的英國留學生活，返回台灣之後立即投入工作，亦不忘於社交網大派福利，日前她便上載在高鐵車站發呆的照片，上身穿得密實，但就大晒修長美腿。隨着照片曝光，不少網友留言大讚「雪芙好可愛」，又有人說：「連等待的空檔，舉手投足都可以這麼優雅，不愧是女神。」
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