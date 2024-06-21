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李龍基賀葉子楣生日 笑番晒
藝人李龍基的未婚妻王青霞前日被判入獄25個月，李龍基離開法院後激動爆喊，令人心酸。而資深傳媒人汪曼玲前晚在社交平台貼上多張飯局相片，原來是「波霸」葉子楣的農曆生日，李龍基是座上客，早上情緒激動的他，但經過數小時冷靜後，心情看來已平復不少，全程笑容滿面。
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