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李嘉欣牛一 同老公放閃
李嘉欣保養得宜，猶如逆齡生長。
「大美人」李嘉欣昨日迎來54歲生日，雖然暫時未見如往年收到大紮玫瑰的盛況，但嘉欣已率先在社交網分享老公許晉亨為他慶生的照片，亨亨在老婆背後笑得甜蜜，又準備了精美蛋糕，難怪嘉欣冧到爆。網民大讚她於每年的生日照中好像愈來愈年輕，簡直是逆齡生長。
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