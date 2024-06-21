李嘉欣牛一 同老公放閃

「大美人」李嘉欣昨日迎來54歲生日，雖然暫時未見如往年收到大紮玫瑰的盛況，但嘉欣已率先在社交網分享老公許晉亨為他慶生的照片，亨亨在老婆背後笑得甜蜜，又準備了精美蛋糕，難怪嘉欣冧到爆。網民大讚她於每年的生日照中好像愈來愈年輕，簡直是逆齡生長。