港姐準佳麗大起底 「大騎樓2.0」丁雨然 主動出擊約私影

港姐首輪面試後，一眾準佳麗被人肉起底，擁有Big爆上圍的「大騎樓2.0」丁雨然，被發現於社交網簡介寫上「約拍私信」，作風大膽。至於面試時喪擺甫士的張蓉，則被爆家人疑棄養哥基，被網民圍插。

在首輪面試大騷勁爆上圍的26歲丁雨然，曾於社交網分享大量火辣泳衣相，凹凸有致的噴血身材不輸師姐「大騎樓」郭珮文，但其樣子及身材的真假卻引來網民懷疑，不過她對自己的外貌似乎非常滿意，更於個人簡介寫上「約拍私信」，邀請有意找她做私影模特兒的攝影師聯絡她。

張蓉細佬疑棄養哥基 至於來自惠州的張蓉（Nancy）見記者時表現風騷，狂擺甫士，但當天打扮斯文的她原來私下打扮極豪放。更被翻出曾以「家裏人把狗送人了怎麼辦」為題出Po，因家人疑棄養哥基，掀起網民圍插！Nancy稱：「我一直想養着的，弟弟從國外一回來就送人，他不知道我幫他養了5個月，已經有感情了，雖然是他買的，出國都沒有照顧，都是我照顧。他就直接送人了，真的好難過，送給誰也不說……弟弟認為養狗沒有用，但我認為狗已經是我的家人了，沒有辦法分開的。」

而另一佳麗Akiko除了有氣質之外，連學歷亦相當高，法律系畢業的她被指隨時成為「麥明詩2.0」！於英國名牌大學畢業的她，已報讀了香港大學法律系碩士課程。她又被發現細細個已經拍過廣告，相信她對鏡頭絕不陌生。

張蓉私下打扮豪放，曾分享不少性感美照。 Akiko