觀感不一樣 突破你想像 英皇戲院進駐南區 優惠大放送

英皇院線版圖正式擴展到港島南區，英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）開業派驚喜優惠，超筍着數，睇戲就變得更加經濟，想玩得高質又實惠，未必一定要北上。

南區擁有獨特的魅力，天然美麗的海岸線、濃厚的人情味與豐富的藝術元素，坐落在港鐵黃竹坑站上蓋大型商場THE SOUTHSIDE的英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）今日（21日）開幕，為南區引入更多娛樂，可謂錦上添花。英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）是香港兩大戲院業巨頭「英皇影院集團」及「麗新集團MCL院線」攜手建立的第2間戲院，亦是英皇院線港澳的第10間戲院，戲院位於THE SOUTHSIDE 3樓，設有4間獨立影院，合共安排384個座位，為影迷提供舒適、耳目一新的觀影體驗。

戲院的裝潢突破傳統的框架，以南區海岸線為設計藍本，構建一個「邊緣之外」的世界，邊緣意味着去中心化，在這個空間中，牆面、地面和天花都不再是傳統的平直介面，取而代之是凹凸、彎曲、環狀和折疊的設計元素，突破了空間形態，呈現出一種躍出常規、向未知進發的態勢，同時隱喻人類對未知世界的勇敢探索與無限可能。

VIP會員盡享着數 為慶祝新戲院進駐港島南，VIP會員獨享開業多重優惠，着數多到嘩嘩聲。首先VIP會員獨享「超筍」$65票價睇戲，優惠至7月31日，盡情享受暑假檔的精彩電影，首3000名再憑優惠碼「SOUTHSIDE」登記成為VIP會員，可享入會費減$20，兼獲享有3張戲票。今個黃金暑假檔電影套套猛片，包括《海關戰線》、《玩轉腦朋友2》、《死侍與狼人》、《壞蛋獎門人4》和《無聲絕境外傳：首襲日》等，入會還有迎新禮遇免費送爆谷，以及全年正價戲票高達85折及餐飲9折優惠等，長者又有早場票價低至$30，一家人睇戲，使錢便有數得計。另外，一直以來英皇戲院為方便觀眾，透過網站及手機App購票，提供365日「零」手續費優惠，若憑滙豐Visa Signature卡有買一送一優惠，Citi信用卡有8折，優惠激筍。