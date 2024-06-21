中娛星動：主演劇反應對倒 楊冪「妖」術失效 吳謹言翻身大勝

內地花旦楊冪2017年憑狐妖角色走紅，攀上頂流之位，近年事業走下坡的她本來寄望再演狐妖令事業起死回生，可惜事與願違，新劇口碑及收視雙失利，演技更慘遭狠批，可謂「成也狐妖，敗也狐妖」；相反沉寂多時的內地女星吳謹言憑復仇劇翻身，打殘楊冪的代表作！

楊冪自立門戶後，近年主演的電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》及電視劇《哈爾濱一九四四》連環仆直，她本來寄望重返熟悉的古偶賽道挽回劣勢，怎料新劇《狐妖小紅娘月紅篇》口碑及收視皆不似預期。

2017年憑《三生三世十里桃花》令事業登上高峰的楊冪，新作再演狐妖，不少粉絲對此大感期待，但想不到口碑大翻車，故事平淡被網民嘲諷是「兒童劇」，特效更被戲稱「像光污染」，身為女主角的楊冪亦遭狠批眼神空洞兼動不動就抿嘴，毫無演技可言。

楊冪曾在宣傳活動上出口術，揚言只要熱度破9,500就會在社交網發18張自拍照，然而，劇集開播第3天播放平台熱度才突破9,000，而且已是該劇最高熱度，劇集的廣告數目更由開播的7個跌至1個，本身屬「S+」投資的作品被下調為「S」級，最新的有效播放市場佔有率只剩下4.7%，數字慘不忍睹。

熱度火速破萬 相反，女星吳謹言靠食老本翻身，2018年憑《延禧攻略》彈起的她因被指耍大牌，事業一蹶不振，直至近期才憑劇集《墨雨雲間》翻紅。《墨》劇與《延》劇同是講述女性復仇的故事，吳謹言被指「殺回了自己的統治區」，開播短短兩天，站內熱度已破萬，創下平台今年最快破萬劇集紀錄，而廣告由開局4個增加至7個，本身屬「S」投資的作品獲上調為「S+」級，最新的有效播放市場佔有率達28.7%，大幅拋離《狐》劇！

網民大讚吳謹言的演技大有進步，其中一幕她看到救命恩人被虐打致死的場口，情緒演繹到位，備受激讚，亦令她自《延》劇後，事業再登高峰。日前有粉絲野生捕獲吳謹言，身穿小背心的她戴上古裝頭飾，瘦到胸口見骨，讓粉絲大呼心痛。