娛圈單打：女尊男卑不再 婚姻破裂唔奇

當年合演《神鵰俠侶》而撻着的陳妍希和陳曉，日前再次傳出婚變消息，爆料者言之鑿鑿話陳曉去年底提出「淨身出戶」離婚，之後更「拉黑」老婆！陳妍希無法聯絡陳曉，有乜事只能透過工作人員搵老公。唉，楊過終究係負心漢吖！

講真，二人各有各忙，好耐都冇公開合體，社交網亦久無互動。至於陳曉提出的「淨身出戶」，意指離婚不要求任何財產分配，只求帶走自己身體，可見去意已決。都說離婚最無辜係孩子，二人兒子只有7歲，失去完整家庭，對成長都咪話冇影響。

唉，如果爆料屬實，陳曉對兒子似乎冇乜感情可言。近年都只見陳妍希獨力湊仔，陳曉有時間拍戲，冇時間見仔。再講吖，自從同劉亦菲合作《夢華錄》爆紅後，陳曉身價十級跳，由半紅不黑躍升為一線男星，跟《神鵰》時期不可同日而語。當年陳妍希憑《那些年，我們一起追的女孩》紅到發紫，反而陳曉寂寂無聞，要不是娶咗陳妍希做老婆，知名度提升，話陳曉冇乜人識都冇誇張。

所謂日久見人心，有啲人注定只能共患難，不可能共富貴。舊年好姊妹楊丞琳喺台灣開演唱會，陳妍希被捕捉到聽歌淚如雨下的一幕，當時已被指婚姻觸礁，情緒失控；早前參演內地綜藝節目《因為是朋友呀》，她自爆為了老公更好地發展事業，獨力包辦家中大小事務，同一節目的阿Sa、阿嬌同容祖兒，都感嘆佢為愛情付出大。

近排陳妍希有劇開播，扮演寶島歌后鄧麗君，引來劣評如潮。家陣又傳出婚變，可謂黑氣纏身。希望佢快啲走出陰霾，重新振作啦。