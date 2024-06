美國小天后Billie Eilish近日在韓國展開新專輯《HIT ME HARD AND SOFT》的宣傳之旅,是她相隔2年再訪韓,前晚她在首爾舉行的新碟試聽會,招待600名粉絲入場。天團BLACK PINK成員Jennie驚喜現身,擔任試聽會的主持,Jennie自爆是Billie的狂熱粉絲,Billie則說:「Jennie是我的朋友,好高興今天能跟她一起參加這個活動。」Billie在逗留韓國期間亦錄影了「國民MC」劉在石與曹世鎬主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》,她昨晨離韓時親民地為粉絲簽名。