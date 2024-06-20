衝紅燈被截查求放生 Justin成身酒氣 涉醉駕被捕

43歲的美國流行樂壇天王Justin Timberlake於2019年曾因飲酒而惹是非險些斷送婚姻，事隔5年後他又因飲酒出事，他於美國時間周二凌晨因涉嫌醉駕而被拘捕。

據知 「出事前」Justin相約一大班好友於紐約一酒店食晚飯，消遣完後他獨自駕車離去，期間他因「衝紅燈」而被交通警員尾隨並截查，他當時被要求接受「酒精呼氣測試」但拒絕，並致電幾名友人到場協助游說執法人員將他「放生」，有指截停他的執法人員因太後生而不知道Justin是誰，Justin當時向對方表示：「呢單嘢會破壞整個世界巡迴演唱會！」最後對方拒絕「放生」，將他鎖上手銬帶走。有指執法人員當時已聞到他身上充滿酒氣。Justin被扣留幾小時後於翌日早上獲准自簽擔保，他被傳媒影到戴上帽及墨鏡在律師陪同下離開警局，下月將出庭應訊。

自稱飲咗1杯酒 警方隨後公開Justin的犯人照，照片中的他雙眼通紅及目光呆滯，而執法部門亦有交代事件，他們表示事發時Justin駕駛的汽車「衝紅燈」與沒有正確地保持在自己的行車線上。而Justin律師回應時透露他因拒絕接受「酒精呼氣測試」、「衝紅燈」及沒有正確地保持在自己的行車線上而被起訴3項罪名。律師並未有提及當時Justin有否醉駕，有傳媒爆料指Justin當時向執法人員透露自己之前只是喝了1杯「馬天尼」酒。不過執法人員落口供時指Justin當時滿口酒氣，而進行「現場清醒測試」時亦表現差勁，他站立時不穩定以及說話很緩慢。Justin與影星妻子謝茜嘉比爾（Jessica Biel）暫時未有回應事件，據知今次事件沒有影響他本周五、周六於芝加哥舉行的演唱會，將如期舉行。

查實Justin過去亦因為飲酒出事，2019年曾因為和美國女星Alisha Wainwright酒後行為太過曖昧，當時Alisha被影到將手放在Justin大腿上，照片流出後Justin即遭到抨擊，當時他曾於社交網站留言向妻子道歉，為自己的行為感到後悔，並向妻子承諾：「會專注讓自己成為最好的丈夫和父親。」

Britney粉絲發功「贈興」 另一方面，天后Britney Spears去年出自傳踢爆舊愛Justin曾背她偷食，並為他墮過胎。Justin因此被Britney粉絲封為「渣男」，他被捕消息傳出後，Britney的粉絲即「發功」將她的舊歌《Criminal》（罪犯）推上串流音樂平台流行榜前200位。此外，有網民翻出Justin於2007年獲獎時的致謝片，片中他暗示叫前女友Britney戒酒：「停止飲酒。你知道我講緊你。你再飲會變得好唔掂。」片段被翻Post後，Britney的粉絲留言怒插Justin，其中有粉絲批評他「有口話人冇口話自己」，另有粉絲指他今勻終於有「報應」。