獨家訪問：玩男友視角去埋酒店 邱晴水着解放32D 殺入寫真戰

選美出身現年24歲的邱晴（Mandy），離巢無綫後多番作出新突破，下月將推出處女寫真攻書展，加入寫真戰。論樣貌身材，她自覺賣點是幼嫩型，比堅尼和內衣造型賣青春，大方展露32D豐滿上圍外，還會分享在男朋友面前自己最真摯的一面，好讓大家第一身感受到做邱晴男友的樂趣。

Mandy說：「今次主題係男友視角，幻想男友第一次帶我去溫泉酒店去旅行，旅程中相處有喜怒哀樂，記得第一個鏡頭就要拍我喊，第二個鏡頭就要笑，但拍完喊戲我好需要冷靜，本身性格多愁善感，於是走落樓下K房唱歌先開心番。（最滿意自己邊個部位？）最滿意眼睛，朋友話我對眼水汪汪，同到人溝通，最唔滿意嘅部位都接受咗，所以冇，哈哈！學識欣賞自己多啲。」

冇刻意節食照吔消夜 今次Mandy到惠州的渡假村取景，拍攝期間可以打網球和籃球十分寫意，其中一晚還跟工作人員出外食消夜，她說：「我哋出去食串燒同砂窩粥，好彩第二日冇水腫，攝影師話從冇女仔唔怕肥肯食消夜，幾好笑！」她表示之前也沒有刻意節食，但到新疆滑雪十多天，身體保持在運動最Fit的狀況。另外，她有留意今屆香港小姐首輪面試，覺得大部分質素不俗，揚言有想過再參加選美賽事，享受在舞台獨當一面的自己。