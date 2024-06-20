獨家消息：闖沙特阿拉伯遇50度熱浪 陳貝兒眼前一黑 噴水執番條命

藝人陳貝兒近日低調出發，拍攝綜藝節目《無窮之路4》，今次預算花上兩個月時間走訪7個國家。而近日身在沙特阿拉伯麥加的她，因熱浪直逼而險闖鬼門關，猶幸最終有驚無險！

麥加近日氣溫高達逾50度，但依然有約180萬名穆斯林朝聖者湧入聖城，結果短短一天內有至少550人因中暑及相關疾病喪生，消息於全球大肆報道，想不到陳貝兒（Janis）及拍攝團隊都身在其中。由於當地網絡不穩，記者多番嘗試後才與她取得聯絡，Janis表示：「中東之前拍嘢都去過嘅，但沙特阿拉伯就首次涉足。拍攝穆斯林麥加朝聖，本來係完全禁止非穆斯林進入嘅，我哋經過多番申請先拍到相關畫面，點知當日氣溫51.8度，加上戶外拍攝又唔夠休息，我又着埋穆斯林女性傳統服裝，所以我拍拍吓突然眼前一黑，好彩有當地人立即噴水喺我塊面，等我清醒番，跟住坐低食咗粒糖就繼續開工。」

向更高難度挑戰 拍攝剛開始約一周，Janis已先後踏足阿聯酋的杜拜、阿布扎比及沙特阿拉伯，行程相當緊湊。日前她於工作中度過了45歲生日：「嗰日返到酒店大汗淋漓，好似虛脫咁，點知收到朋友嘅生日祝福短訊，團隊都有推蛋榚同我慶祝，遺憾係父親節都唔能夠同爸爸慶祝，我同佢講返嚟一定補番數。（有乜生日願望？）希望大家都身體健康，開心快樂啦。」

她又透露出發前已打了3支防疫針，稍後將會挑戰到訪難度更高的地方，一向捱得的她笑說：「不入虎穴，焉得虎子？年年都以為已到極限，但原來年年都可以再有新嘅題材。早幾日拍完幾個古仔，我覺得好精彩同感動，節目出街嘅時候就可以同大家分享嘞。」