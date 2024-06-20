為座駕「過夜」解畫 馬清揚親證關係 同林鈺洧交往中

前港姐冠軍林鈺洧（Denice）被本報獨家踢爆與錢慧儀前夫馬清揚成為密友，成為全城熱話。馬清揚終於為二人關係開腔，直言彼此是正常交往，對於Denice的座駕出入其豪宅，他強調當晚因酒後不宜駕駛，所以才叫司機將對方的車輛停泊在他的屋苑。

林鈺洧與馬清揚成為「密友」，消息已在社交界傳開，其後有爆料人士透露，Denice每逢周三均會陪馬清揚到中環一間夜場消遣，更指2人交往是「公開嘅秘密」。近日他們更被拍得一同用餐，相中所見Denice與馬清揚正在中上環一間日式餐廳用膳，馬清揚打扮得相當年輕。連日來雙方都未有就此事回應，直至昨日馬清揚終於開腔，他表示與Denice在慈善場合認識，大讚對方是一個純品的女仔，在他眼中Denice是一個細路女，希望大家給予她空間，望她以事業為重。馬清揚指自己現在是單身，與對方交往實屬正常。

刻意作年輕打扮 談到Denice不時駕名貴跑車進出他位於山頂的豪宅，馬清揚說：「有關佢架車停泊喺屋苑，係因為嗰晚有慈善活動慶功宴而飲酒慶功，不適宜駕駛，我叫司機將佢架車停泊喺屋苑，等佢隔日拎番。」

據知，馬清揚近日刻意打扮得年輕，愈着愈潮，心境也變得更開朗，知情人士又指馬清揚如今簡直回春，不時笑面迎人。