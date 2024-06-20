榮獲「亞洲之星大獎」 謝霆鋒地獄特訓 爆肌達巔峰

男星謝霆鋒為電影《海關戰線》身兼男主角及動作指導，電影未上映，他已榮獲第23屆紐約亞洲電影節的最高榮譽「亞洲之星大獎」。打得又睇得的他更拍下寫真，大騷巔峰鋼條身形。

謝霆鋒、張學友、劉雅瑟及衛詩雅等演出的英皇電影《海關戰線》，繼成為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節的閉幕電影後，又獲邀參展第23屆紐約亞洲電影節，謝霆鋒更繼古天樂、郭富城、林家棟及日本影帝阿部寬後，獲頒該電影節的最高榮譽「亞洲之星大獎」，他將於7月飛到紐約親身領獎。

嚴格控制飲食 霆鋒在片中身兼男主角及動作指導，為了應付連場高難度演出，他在開拍前一年已開始鍛煉體魄，將狀態操到最弗。霆鋒又於開機前拍下一輯陽剛味十足的寫真，經過健身及打拳等地獄式特訓，加上嚴格監控飲食，他的體態已達巔峰水平，勻稱結實的肌肉非常吸睛，他說：「今次確實是我對身體要求比較高的一部電影，對自己的身體狀態下了最高要求，無論飲食、練拳、健身，我都嚴謹了一點！」

被問到操練過程可有秘訣？霆鋒笑說：「沒有甚麼秘訣，最重要吃得清淡，電影有很多動作場面，一定有足夠運動量，主要在飲食方面，我們有很多夜戲，連續通宵3個禮拜，捱夜都會想吃東西，無論你怎樣維持，也很有難度。」