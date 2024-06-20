涉酒駕保釋候審 王柏傑6度道歉

事發後，不少網民湧入其社交平台叫他退出演藝圈，王柏傑回應：「暫時沒想到這一塊，因為我現在還在震驚當中。」他表示看球賽那天，凌晨12時多便返家，早上起床時非常精神，沒意識到體內還有那麼多酒精：「警察叫我吹的時候，我還吹超用力。」他強調：「我本人很討厭酒駕，那天去看球也是搭車到新莊去看。」至於是否擔心演藝事業被影響？他說：「我覺得現在要做的是先好好道歉，回家反省一下自己。」