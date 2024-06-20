涉酒駕保釋候審 王柏傑6度道歉
曾奪台北電影節影帝的王柏傑，前日於台灣涉醉駕被捕，19日以5萬元台幣（約12,030港元）保釋候審。
19日凌晨，王柏傑一臉倦容步出士林地檢署，連續說了6次抱歉，稱酒是17日晚上看球賽時喝的，不知道至隔天下午還沒退，自己也感到非常震驚，但這不是藉口，願意接受懲罰。
事發後，不少網民湧入其社交平台叫他退出演藝圈，王柏傑回應：「暫時沒想到這一塊，因為我現在還在震驚當中。」他表示看球賽那天，凌晨12時多便返家，早上起床時非常精神，沒意識到體內還有那麼多酒精：「警察叫我吹的時候，我還吹超用力。」他強調：「我本人很討厭酒駕，那天去看球也是搭車到新莊去看。」至於是否擔心演藝事業被影響？他說：「我覺得現在要做的是先好好道歉，回家反省一下自己。」
王柏傑17日當晚與藝人謝欣穎等多人到球場觀看PLG總冠軍賽，現場還有王陽明等藝人。謝欣穎當時在社交平台限時動態轉發合照，見她與王柏傑都拿酒杯，沒想到隔日就發生酒駕撞車事件，王柏傑酒測值高達0.44毫克，被依公共危險罪送辦。
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