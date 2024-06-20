張曦雯爆男友心急結婚 蕭正楠點名巴黎手信 要翠如攞C朗簽名

藝人張曦雯出席活動，與男友拍拖多年的她暫無意結婚生B，反而大爆男友恨拉埋天窗。同場的蕭正楠得悉太太黃翠如即將出發採訪體育盛事，要求對方「攞C朗簽名」當手信，擺明強人所難。

張曦雯（Kelly）、陳煒、龔嘉欣、譚俊彥及蕭正楠等昨日參與黃翠如及方力申主持節目《拍檔廚房》延續篇《拍檔食堂》最終章錄影。Kelly受訪時被追問日前與男友拖手現身中環被偷拍一事，即笑說：「其實嗰日係我生日出街食飯，如果唔係我唔會化妝啦。（男友送咩驚喜？）冇，普通食餐飯。畀人影到冇乜所謂，生日可以留個紀念，我哋都冇避忌。」

談到結婚，Kelly爽快表示：「我冇諗呢樣嘢，佢（男友）想啲。（有咗BB再打算？）我連結婚都唔想，點會想生BB？」至於新工作安排，她透露將參演喜劇：「我演特務。（造型性感？）我都想，拔槍騷長腿係必須嘅，可以配合番個故事嘛！」

翠如與老公蕭正楠拍拖受訪，即將出發到法國巴黎採訪奧運的她說：「嗰邊好多餐廳同店舖都研究閂門唔做生意，擔心應付唔到突然咁多顧客，我負責採訪周邊嘢，驚拍唔到啲主題餐廳同氣氛。」有報道預測巴黎即將迎來一股超級熱浪，她說：「知道會非常熱。（帶定小背心同比堅尼過去？）都唔係我着啦，以前拍旅遊節目去過好熱嘅地方，有晒經驗。」阿蕭坦言想飛巴黎探班，奈何有工作在身，問到會否擔心太太，他說：「羨慕多過擔心，盛事4年一次，啲入場券真係炒到好貴。」記者慫恿翠如多買紀念品送給老公，她說：「佢鍾意足球相關嘅嘢，以前我試過採訪世界盃幫佢搵明星球衣，真係好貴。」阿蕭即打趣：「今次我淨係想要C朗簽名啫，對你有信心，有機會嘅！」

陳煒往返佛山忙得開心 至於陳煒近日忙來回佛山拍攝劇集《巨塔之后》，她直言要照顧老公，2、3天便返港一次：「佢唔識開洗衣機，曬衫又好麻煩。（佢生活上唔識照顧自己？）咁喺其他方面有佢嘅技能，拍拖嘅時候已經知，呢方面我亦好願意付出。」談到開拍前突然易角，由張可頤改為由宣萱演出，陳煒說：「同宣萱相處得好好，超級開心，大家好多嘢講，會交流吓健康、寵物同護膚心得，有相逢恨晚嘅感覺。」