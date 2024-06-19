事務所籲文明追星無效 RIIZE返韓爆混亂 粉絲推冧玻璃門

韓國人氣男團RIIZE日前完成在台灣的見面會，返韓時獲大批粉絲接機，期間機場的玻璃門被人群推脫，相當驚險，幸沒人受傷！

男團EXO及NCT的同門師弟RIIZE去年9月出道，短短時間已吸納大批年輕粉絲，繼月初在香港舉行粉絲見面會，他們於本月15日首度在台灣會粉絲，在見面會上重現台劇《想見你》和電影《我的少女時代》經典場面，成員Anton驚喜獻唱歌手周杰倫的《還在流浪》，元彬則清唱一小段歌手周興哲的《永不失聯的愛》，令粉絲冧爆。

他們翌日返韓，網上流傳他們抵達韓國仁川國際機場的片段，見他們在步往停車場的路上被大批粉絲重重包圍，機場的玻璃門更被粉絲推甩，場面混亂，幸事件中無人受傷，Anton回頭看到人群撞甩玻璃門場面亦無奈地搖頭。RIIZE去年10月從海外返韓時，亦曾有成員被粉絲逼到差點跌倒，所屬的SM事務所今年1月曾發文呼籲大家追星時要遵守秩序，可惜情況並沒有改善。

新碟9地稱冠 另外，RIIZE前日推出首張迷你專輯《RIIZING》，當晚在首爾龍山區開騷與粉絲見面，6子首度演繹新歌《Boom Boom Bass》，他們指曾在同一場地舉行出道騷，所以覺得特別感觸。而新碟在推出後登上巴西、芬蘭、日本、印尼及泰國等9個地區的專輯榜冠軍，成績相當不錯。