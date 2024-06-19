暢所欲玄：肖猴者之姻緣錦囊

戀愛特色：不論男女，肖猴者都是主動的人。當他們一旦喜歡上某人，很少被動地長期暗戀，總會懂得自製機會給予雙方發展。與肖猴者談情說愛時，他們擅於製造浪漫氣氛，有許多充滿情趣的構思，但發展成情侶以後，不少肖猴者卻會分手收場。其一是因為肖猴者性情急進及衝動，當初可能未認真考慮清楚便發展關係；其二則因為肖猴者暗地裏個性十分剛烈，每當發生爭執便會如巨浪般洶湧，容易嚇怕對象。所以，肖猴者在拍拖階段常常是尋尋覓覓，幾經兜轉才能找到長遠的伴侶，不過一旦成家立室，肖猴者的家庭觀念很重，身為他們的家庭成員，會有很強的安全感。