暢所欲玄：肖猴者之姻緣錦囊
戀愛特色：不論男女，肖猴者都是主動的人。當他們一旦喜歡上某人，很少被動地長期暗戀，總會懂得自製機會給予雙方發展。與肖猴者談情說愛時，他們擅於製造浪漫氣氛，有許多充滿情趣的構思，但發展成情侶以後，不少肖猴者卻會分手收場。其一是因為肖猴者性情急進及衝動，當初可能未認真考慮清楚便發展關係；其二則因為肖猴者暗地裏個性十分剛烈，每當發生爭執便會如巨浪般洶湧，容易嚇怕對象。所以，肖猴者在拍拖階段常常是尋尋覓覓，幾經兜轉才能找到長遠的伴侶，不過一旦成家立室，肖猴者的家庭觀念很重，身為他們的家庭成員，會有很強的安全感。
男性貼士：肖猴的男性在展開追求時非常積極，因而容易打動對方。不過拍拖以後，肖猴男性有逐漸粗心大意的傾向，令伴侶覺得與熱戀期相比下，落差太大，爭執也由此而起。
女性貼士：肖猴女性因為好奇及外向，早年會較多短暫的情緣，但只要找到真正心儀的對象，會十分專一及長情，可以為了伴侶及建立家庭而放棄名利。若要與肖猴女性良好地發展關係，除了要加添生活情趣，最好不時表達愛意，讓她們肯定自己的地位。
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