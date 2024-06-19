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林鈺洧「面對討厭的人」
前港姐冠軍林鈺洧最近被爆與錢慧儀前夫馬清揚來往甚密，不時駕駛名貴跑車出入男方山頂豪宅。一直未有回應事件的她昨日在社交網分享有份演出的無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，她說：「羅拉介紹咗一本書《如何笑著面對你討厭的人》畀風少。」雖似點名給「風少」陳浚霆，但似乎另有弦外之音。
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