林鈺洧「面對討厭的人」

前港姐冠軍林鈺洧最近被爆與錢慧儀前夫馬清揚來往甚密，不時駕駛名貴跑車出入男方山頂豪宅。一直未有回應事件的她昨日在社交網分享有份演出的無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，她說：「羅拉介紹咗一本書《如何笑著面對你討厭的人》畀風少。」雖似點名給「風少」陳浚霆，但似乎另有弦外之音。