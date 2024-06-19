搵好友做男主角 Marf改造Jeffrey做Bad Boy
女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）今年首支個人單曲《TXT or CALL》，請來好友魏浚笙（Jeffrey）做MV男主角，歌曲內容講述一對處於曖昧狀態的男女，男方對女方態度忽冷忽熱，又不回覆訊息，令女仔感覺「囉囉攣」。Marf要求Jeffrey一改陽光男孩形象，演繹「Bad Boy」角色，MV中2人「曖昧」只限於搭膊頭，親密動作欠奉，反而Jeffrey要被反綁雙手在椅上及被打臉，Marf更要擘大口做戲，齊齊拋低偶包犧牲靚樣。Marf表示之前跟Jeffrey在工作上合作過，覺得同框感覺好有趣：「佢天生麗質，同首歌嘅主題有好貼切嘅代入感，做到好典型嘅『Bad Boy』，其實本身想搵佢做啲斯文男仔，但佢話造型上想有啲改變。」Jeffrey聞言沒好氣笑言：「佢話題材好適合，話我似『Bad Boy』。」
半空倒吊好正
Jeffrey對戴唇環的野性造型感覺好有新鮮感，完美演繹欲拒還迎的感覺，他問Marf若跟對象曖昧中，會喜歡對方TXT還是Call她，Marf表示雖然收電話會緊張，但感覺真實。
Marf在MV中更搏到盡，吊威吔倒吊半空，以營造出「沉船」的感覺：「導演問我想唔想玩？怕唔怕辛苦？我話好呀唔介意，倒吊反轉點都得，最鍾意吊威吔，感覺好正，想吊多幾次，倒吊時腦充血嘅感覺好熱血，好正。」
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